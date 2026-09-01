Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil Village de l’an mil Melrand
samedi 19 septembre 2026 · Village de l'an mil · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil
Village de l’an mil Lann Gouh Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En plus de la visite habituelle des lieux, l’équipe vous propose des animations en gestion libre en lien avec la thématique de la photographie.
5€ l’entrée. .
Village de l’an mil Lann Gouh Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 57 89
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil Melrand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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