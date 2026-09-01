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AGENDA · Melrand

Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil Village de l’an mil Melrand

samedi 19 septembre 2026 · Village de l'an mil · Melrand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Village de l'an mil
Adresse
Lann Gouh
Ville
56310 Melrand
Département
Morbihan
Tarif

Melrand

Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil

Village de l’an mil Lann Gouh Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

En plus de la visite habituelle des lieux, l’équipe vous propose des animations en gestion libre en lien avec la thématique de la photographie.
5€ l’entrée.   .

Village de l’an mil Lann Gouh Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 57 89 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil Melrand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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