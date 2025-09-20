Journées européennes du patrimoine « Aubagne au fil du temps » Aubagne

A l’occasion des JEP, l’Office de Tourisme propose gratuitement des visites guidées d’Aubagne au fil du temps.

Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses transformations, les grands personnages qui l’ont fait rayonner…

Que vous soyez simples curieux de passage ou bien férus d’histoire, laissez-vous guider dans cette remontée dans le temps ponctuée d’anecdotes et de petites histoires… Qui ont parfois fait l’Histoire avec un grand H ! .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

The Tourist Office is offering free guided tours of Aubagne through the ages.

German :

Anlässlich der JEP bietet das Fremdenverkehrsamt kostenlose Führungen durch Aubagne im Laufe der Zeit an.

Italiano :

In occasione delle Giornate della Gioventù, l’Ufficio del Turismo propone visite guidate gratuite di Aubagne attraverso i secoli.

Espanol :

Coincidiendo con las Jornadas de la Juventud, la Oficina de Turismo ofrece visitas guiadas gratuitas a Aubagne a través de los tiempos.

