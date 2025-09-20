Journées Européennes du Patrimoine Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine Aubagne vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025. Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Les lieux culturels de la Ville, la Légion étrangère et plusieurs associations se mobilisent tout le week-end pour vous proposer visites, expositions et animations pour tous !

Les JEP sont de retour avec un programme toujours plus riche et diversifié !

A travers le thème Patrimoine Architectural , ces 42e Journées Européennes du Patrimoine vous invitent à découvrir ce que les murs racontent des savoir-faire transmis de génération en génération, des styles qui ont traversé les siècles.

Mais c’est aussi une occasion de porter un regard neuf sur le patrimoine qui nous entoure.

Bonne découverte à tous ! .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

English :

The town’s cultural venues, the Foreign Legion and a number of associations are mobilizing all weekend long to offer visits, exhibitions and events for all!

The JEP are back with an even richer and more diverse program!

German :

Die Kulturstätten der Stadt, die Fremdenlegion und mehrere Vereine mobilisieren sich das ganze Wochenende über, um Ihnen Besichtigungen, Ausstellungen und Animationen für alle zu bieten!

Die JEP sind wieder da, mit einem immer reichhaltigeren und vielfältigeren Programm!

Italiano :

I luoghi culturali della città, la Legione Straniera Francese e numerose associazioni si uniscono per tutto il fine settimana per offrire visite, mostre ed eventi per tutti!

Il JEP torna con un programma ancora più ricco e vario!

Espanol :

Los espacios culturales de la ciudad, la Legión Extranjera y numerosas asociaciones se unen durante todo el fin de semana para ofrecer visitas, exposiciones y eventos para todos los públicos

Los JEP vuelven con un programa aún más rico y variado

