Journées européennes du patrimoine Audenge
samedi 19 septembre 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Journées européennes du patrimoine
24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Histoire et culture en découverte
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Audenge met à l’honneur la richesse de son histoire et de son environnement.
Au fil des visites guidées, d’ateliers et de rencontres, partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville et des savoirs-faire qui ont façonné son identité.
Une invitation à explorer, comprendre et partager le patrimoine audengeois, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Programme complet, lieux et horaires à venir
Gratuit Ouvert à tous
Organisé par la Ville d’Audenge .
24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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