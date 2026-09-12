Informations pratiques

Audenge

Journées européennes du patrimoine

24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Histoire et culture en découverte

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Audenge met à l’honneur la richesse de son histoire et de son environnement.

Au fil des visites guidées, d’ateliers et de rencontres, partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville et des savoirs-faire qui ont façonné son identité.

Une invitation à explorer, comprendre et partager le patrimoine audengeois, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Programme complet, lieux et horaires à venir

Gratuit Ouvert à tous

Organisé par la Ville d’Audenge .

24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon