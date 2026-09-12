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AGENDA · Audenge

Journées européennes du patrimoine Audenge

samedi 19 septembre 2026 · Audenge

Journées européennes du patrimoine Audenge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
24 Allée Ernest de Boissière
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Journées européennes du patrimoine

24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Histoire et culture en découverte

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Audenge met à l’honneur la richesse de son histoire et de son environnement.

Au fil des visites guidées, d’ateliers et de rencontres, partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville et des savoirs-faire qui ont façonné son identité.

Une invitation à explorer, comprendre et partager le patrimoine audengeois, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Programme complet, lieux et horaires à venir
Gratuit Ouvert à tous
Organisé par la Ville d’Audenge   .

24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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