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AGENDA · Audenge

Journées européennes du patrimoine Audenge

dimanche 20 septembre 2026 · Audenge

Journées européennes du patrimoine Audenge

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
24 Allée Ernest de Boissière
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Journées européennes du patrimoine

24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

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Ouverture du Musée des Anciens Combattants
Poussez les portes du musée et découvrez ses collections, objets et témoignages qui entretiennent la mémoire et racontent une partie de notre histoire.

Gratuit, ouvert à tous
Horaires et informations pratiques communiqués très prochainement.   .

24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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