Informations pratiques

Audenge

Journées européennes du patrimoine

24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

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Ouverture du Musée des Anciens Combattants

Poussez les portes du musée et découvrez ses collections, objets et témoignages qui entretiennent la mémoire et racontent une partie de notre histoire.

Gratuit, ouvert à tous

Horaires et informations pratiques communiqués très prochainement. .

24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon