Journées européennes du patrimoine Audenge
dimanche 20 septembre 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Journées européennes du patrimoine
24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
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Ouverture du Musée des Anciens Combattants
Poussez les portes du musée et découvrez ses collections, objets et témoignages qui entretiennent la mémoire et racontent une partie de notre histoire.
Gratuit, ouvert à tous
Horaires et informations pratiques communiqués très prochainement. .
24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Audenge a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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