Informations pratiques

Marciac

Journées européennes du patrimoine autour de Marciac

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. Et chaque année, des millions de visiteurs de tous les âges se donnent rendez-vous lors des Journées européennes du Patrimoine et franchissent le seuil de lieux d’exception et d’édifices habituellement fermés au grand public.

Pour accompagner ces visites, différentes animations sont proposées sur l’ensemble de la destination Cœur Sud-Ouest.

– Blousson-Sérian

Samedi, randonnée patrimoine 10 km. RDV à 9h30

9h/18h : marché « Dépaysant » avec producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et restauration.

– Marciac

Chapelle Notre-Dame-de-La-Croix, 10h/18h : exposition sur l’histoire du Couvent des Augustins de Marciac, et également des œuvres des artistes Karen Gunn et Sylvie Ecuyer.

Les Augustins : visite à tarif réduit. 9h30-12h30 / 14h30-17h30

Micro Folie : projection du film “le cloître retrouvé”

Visites guidées : sam à 15h et dim à 11h. 6€. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Dire et Lire à l’Air – spectacle “PRENDS-EN DE LA GRAINE !”, sam, 18h , dans les jardins du Cloître – gratuit.

– Tillac

Eglise Saint-Jacques le Majeur, dimanche, 17h, concert du duo L’aiR2Rien. Participation libre. .

MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

For its 43rd edition, the European Heritage Days will be heldon Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, with the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine.” These days offer the opportunity to visit monuments and sites, many of which are open to the public on an exceptional basis.

The best way to protect heritage is to raise awareness of it and ensure that it is accessible. And every year, millions of visitors of all ages gather for the European Heritage Days and step inside exceptional sites and buildings that are usually closed to the general public.

To complement these visits, a variety of activities are offered throughout the Cœur Sud-Ouest region.

L’événement Journées européennes du patrimoine autour de Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65