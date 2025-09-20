Journées européennes du patrimoine autour de Maubourguet Maubourguet

Journées européennes du patrimoine autour de Maubourguet Maubourguet samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine autour de Maubourguet

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pour leur 42e édition, les Journées européennes du patrimoine mettent en lumière le patrimoine architectural .

Leur objectif, depuis plus de 4 décennies, est de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire du patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.

La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder.

Pour accompagner ces visites, différentes animations sont proposées sur l’ensemble de la destination Cœur Sud-Ouest.

Labatut-Rivière visite libre de l’église de l’Assomption et de la chapelle, 9h/19h. Dimanche, 11h30, inauguration du lavoir « Bouchet » restauré, suivi d’un repas champêtre sur place (ou au foyer si pluie)

Réservation au 06 19 13 46 34

Larreule église abbatiale Saint-Orens, 14h/18h

Madiran visite libre de l’église Sainte-Marie de 10h/18h

Maubourguet visite libre de l’église ND de 10h/18h

Samedi, visite libre du musée archéologique 9h30/12h30 14h30/17h30

Dimanche, portes ouvertes du Jardin Remarquable La Seigneurie, 14h/17h. Gratuit

Monfaucon visite libre de l’église N-D de Monfaucon, 10h/18h .

MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

For their 42nd edition, the European Heritage Days are putting the spotlight on « architectural heritage ».

For more than 4 decades, their aim has been to showcase the extraordinary wealth of our heritage to as many people as possible, through original events, unusual tours and exceptional openings.

The best way to protect heritage is to make it known and accessible.

To accompany these visits, a variety of events are offered throughout the C?ur Sud-Ouest destination.

German :

In ihrer 42. Ausgabe stellen die Europäischen Tage des Denkmals das « architektonische Erbe » in den Mittelpunkt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist es ihr Ziel, möglichst vielen Menschen den außergewöhnlichen Reichtum des Kulturerbes durch neue Termine, ungewöhnliche Besichtigungen und außergewöhnliche Öffnungen zu zeigen.

Der beste Weg, das Kulturerbe zu schützen, besteht darin, es bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass es zugänglich ist.

Um diese Besichtigungen zu begleiten, werden im gesamten Reiseziel C?ur Sud-Ouest verschiedene Animationen angeboten.

Italiano :

Per la loro 42a edizione, le Giornate Europee del Patrimonio puntano i riflettori sul « patrimonio architettonico ».

Da oltre quarant’anni, il loro obiettivo è quello di mostrare al maggior numero di persone possibile la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio attraverso eventi originali, visite insolite e aperture eccezionali.

Il modo migliore per proteggere il patrimonio è renderlo noto e accessibile.

Per accompagnare queste visite, una serie di eventi sono proposti in tutta la destinazione C?ur Sud-Ouest.

Espanol :

En su 42ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se centran en el « patrimonio arquitectónico ».

Desde hace más de 4 décadas, su objetivo es mostrar al mayor número posible de personas la extraordinaria riqueza de nuestro patrimonio a través de actos originales, visitas insólitas e inauguraciones excepcionales.

La mejor manera de proteger el patrimonio es darlo a conocer y hacerlo accesible.

Para acompañar estas visitas, se propone una serie de eventos en todo el destino Cœur Sud-Ouest.

L’événement Journées européennes du patrimoine autour de Maubourguet Maubourguet a été mis à jour le 2025-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65