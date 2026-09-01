Informations pratiques

Plaisance

Journées européennes du patrimoine autour de Plaisance

PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Pour accompagner ces visites, différentes animations sont proposées sur l’ensemble de la destination Cœur Sud-Ouest.

Plaisance

– Visite libre du centre historique via l’audioguide izi.travel

– Visite libre de l’église de 10h/18h

– Visite de la Tour (ancienne prison) : 10h/12h et 14h/16h. Gratuit.

Couloume-Mondebat-Bieres

Samedi

10h – Conférence « Les guerres de religion en Gascogne », dans l’église. 12h30 – Buvette et restauration avec animation musicale.

16h – Théâtre « D’Artagnan mon héros » Cie La Boîte à jouer. 17h45 – Animation musicale. 19h – Repas spectacle « Etre ou ne pas être » par William Mesguich.

Dimanche

8h30 – Rdv au foyer de Mondébat. Café et inscription pour le rallye « Sur les traces du petit patrimoine ». 11h15 – Conférence sur le petit patrimoine de la commune. 12h – Remise des prix du rallye. 14h30 – Spectacle de marionnettes (gratuit). 16h30 – Spectacle « Tant qu’il y aura des coquelicots ».

Ladevèze-Rivière

Visite libre des églises Saint-Laurent de Theus et de Saint-André de Bagues, 9h/18h30.

Lasserrade

Visite libre de l’église Saint-Ausit de Croûte. Vendredi, samedi et dimanche : 9h/18h.

Préchac-sur-Adour

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, 15h/18h.

Tasque

Visite libre de l’église Saint-Pierre de 9h/18h.

Tieste-Uragnoux

Concert en l’église, avec les Chanteurs vignerons du Vic-Bilh. Samedi 17h30, participation libre. .

PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 32 17 mairie@plaisancedugers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 43rd edition, the European Heritage Days will be heldon Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, with the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine.” These days offer the opportunity to visit monuments and sites, many of which are open to the public on an exceptional basis.

To complement these visits, a variety of activities will be offered throughout the Cœur Sud-Ouest region.

L’événement Journées européennes du patrimoine autour de Plaisance Plaisance a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65