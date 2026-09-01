Informations pratiques

Riscle

Journées européennes du patrimoine autour de Riscle

RISCLE Riscle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Pour accompagner ces visites, différentes animations sont proposées sur l’ensemble de la destination Cœur Sud-Ouest.

Riscle

– Visite libre du village en suivant le document « Bonne Visite« .

Sarragachies

Visite guidée à la découverte de la vigne de Sarragachies, première vigne inscrite aux Monuments Historiques. Samedi à 15h. 20€. Inscription obligatoire : Réserver .

RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

For its 43rd edition, the European Heritage Days will be heldon Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, with the themes “Photographic Heritage” and “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine.” These days offer the opportunity to visit monuments and sites, many of which are open to the public on an exceptional basis.

To complement these visits, a variety of activities will be offered throughout the Cœur Sud-Ouest region.

L’événement Journées européennes du patrimoine autour de Riscle Riscle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65