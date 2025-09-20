Journées Européennes du Patrimoine aux archives de Loir-et-Cher Blois

Loir-et-Cher

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, pour leur 42e édition, les journées européennes du patrimoine offriront la possibilité de découvrir les richesses de notre territoire.

Les archivistes vous accueillent pour vous présenter leur métier, leurs missions, leurs trésors !

Pour ces deux jours placés sur le thème du Patrimoine architectural , le Conseil départemental propose de visiter les archives de Vineuil. Au programme Exposition itinérante « De Gaulle chez nous ! Mai 1959, un voyage présidentiel en Val de Loire. Activités ludiques sur le patrimoine du département (tout public). Dans les coulisses des archives Visites guidées du bâtiment découverte des coulisses des archives, présentation de documents. Nouveauté 2025 Escape game « Le trésor de l’artiste inconnu ». Une lettre tout droit sortie d’un grenier mentionne un trésor caché… Devenez apprenti-archiviste pour tenter de le retrouver ! .

Archives départementales de Loir-et-Cher

Blois 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 43 68

English :

Our archivists will be delighted to introduce you to their work, their missions and their treasures! They will be able to guide you in your research (you can consult inventories and online resources). Games and activities to discover local history, creative workshops…

German :

Die Archivare heißen Sie willkommen, um Ihnen ihren Beruf, ihre Aufgaben und ihre Schätze vorzustellen! Sie können Ihnen bei Ihren Recherchen helfen (Inventare und Online-Ressourcen können konsultiert werden). Spiele und Animationen zur Entdeckung der lokalen Geschichte, kreative Workshops …

Italiano :

Gli archivisti saranno lieti di accogliervi e di raccontarvi il loro lavoro, la loro missione e i loro tesori! Potranno guidarvi nelle vostre ricerche (si possono consultare inventari e risorse online). Giochi e attività per scoprire la storia locale, laboratori creativi…

Espanol :

Los archiveros estarán encantados de recibirle y contarle todo sobre su trabajo, sus misiones y sus tesoros Podrán guiarle en sus investigaciones (se pueden consultar inventarios y recursos en línea). Juegos y actividades para descubrir la historia local, talleres creativos…

