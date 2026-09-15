Journées européennes du Patrimoine aux Archives de Metz Archives Municipales Metz

Informations pratiques

Metz

Journées européennes du Patrimoine aux Archives de Metz

Archives Municipales 1-3 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 00:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Archives municipales de Metz ouvrent leurs portes et, exceptionnellement leurs magasins de conservation, pour faire découvrir au public leur histoire, leurs missions et les coulisses de la conservation des archives.

L’exposition « La Foire de Mai, une histoire de la fête foraine » est prolongée jusqu’à ce week-end, qui constituera la dernière occasion de la visiter.

Le vendredi, une présentation officielle du fonds Albert Haefeli (1909-1987), historien, héraldiste et artiste originaire de Montigny-lès-Metz, est également proposée. Cette rencontre sera animée par Matthieu Casali, historien et membre de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine.Tout public

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Archives Municipales 1-3 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the Metz Municipal Archives are opening their doors—and, exceptionally, their storage facilities—to give the public a glimpse into their history, their missions, and the behind-the-scenes work of archival preservation.

The exhibition “La Foire de Mai: A History of the Funfair” has been extended through this weekend, which will be the last chance to visit it.

On Friday, there will also be an official presentation of the collection of Albert Haefeli (1909–1987), a historian, heraldist, and artist from Montigny-l’Es-Metz. This event will be hosted by Matthieu Casali, a historian and member of the Lorraine Society of History and Archaeology.

L’événement Journées européennes du Patrimoine aux Archives de Metz Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ