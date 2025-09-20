JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Espace Jean Pégot ARCHIVES DEPARTEMENTALES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Pour les journées européennes du patrimoine, venez déouvrir l’antenne des Archives départementales.

À l’occasion de ses 40 ans, l’antenne des Archives départementales propose un programme d’activités autour de l’histoire de la famille Abadie et de sa librairie-imprimerie née à St-Gaudens il y a … 100 ans ! En partenariat avec la Société des Études du Comminges dont la Revue fête ses … 140 ans .

Espace Jean Pégot ARCHIVES DEPARTEMENTALES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

For the European Heritage Days, come and discover the Archives départementales branch.

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes die Außenstelle des Departementsarchivs.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la sezione degli Archives départementales.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la sucursal de los Archivos Departamentales.

