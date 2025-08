JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:50:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’ancien réservoir d’eau du faubourg Bonnefoy, inauguré en 1892, est devenu en 1996 celui de la mémoire toulousaine.

Ce week-end, les Archives Municipales vous ouvrent leurs portes !

Participez à des visites guidées du bâtiment des Archives, situé dans l’ancien réservoir d’eau de la ville. Ces visites permettent de découvrir l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement des services d’archives.

Plusieurs ateliers thématiques viennent enrichir l’expérience. L’atelier Enquêtes d’images vous invite à mener une investigation autour de la grande inondation de 1875 à Toulouse à partir de photographies anciennes issues des fonds conservés. L’atelier Restauration-conservation lève le voile sur les techniques utilisées pour préserver les documents anciens, en montrant concrètement le travail des professionnels en charge de la sauvegarde du patrimoine écrit. Enfin, l’atelier Un métier à graver permet de s’initier de manière ludique et participative à l’art de la gravure, en lien avec les pratiques documentaires anciennes.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 80 archives@mairie-toulouse.fr

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse a été mis à jour le 2025-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE