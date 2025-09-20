Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique

Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le service des Archives municipales et communautaires vous propose de découvrir le nouveau bâtiment des Archives Olga de Saint-Affrique, l’exposition de photographies de François Fèvre et de participer à une animation photo.

Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

English : Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique

The Municipal and Community Archives department invites you to discover the new Olga de Saint-Affrique Archives building.

German : Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique

Die Abteilung für Stadt- und Gemeinschaftsarchive lädt Sie ein, das neue Gebäude des Olga-Archivs von Saint-Affrique zu entdecken.

Italiano :

Il Dipartimento degli Archivi municipali e comunitari vi invita a scoprire il nuovo edificio dell’Archivio Olga de Saint-Affrique, la mostra fotografica di François Fèvre e a partecipare a un’attività fotografica.

Espanol : Journées européennes du Patrimoine aux archives Olga de Saint-Affrique

El Departamento de Archivos Municipales y Comunitarios le invita a descubrir el nuevo edificio de los Archivos Olga de Saint-Affrique.

