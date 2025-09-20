Journées Européennes du patrimoine aux Chantiers Tramasset Chantiers Tramasset Le Tourne

Journées Européennes du patrimoine aux Chantiers Tramasset

Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne Gironde

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’association Les Chantiers Tramasset accueille le public avec une programmation culturelle, environnementale et patrimoniale, autour des deux thématiques annuelles du patrimoine itinéraires, réseaux et connexions, et le patrimoine maritime. Le collectif associatif accueille le public curieux, de 14 h à 22 h, avec des ateliers. Au programme visites commentées du site patrimonial (sur réservation) à 15 h et 16 h ; balade naturaliste avec l’association Auringleta (sur réservation) à 16 h 30 ; balade en chanson avec le chœur Des Gars de Garonne (sur réservation) à 17 h ; atelier d’initiation au travail bois et découverte des techniques de gréage accompagné et animé par Phil (15 h 18 h). Pour clôturer la journée, Le Dernier gréeur de Gironde, un spectacle d’improvisation théâtrale avec la Cie Encyclie à 19 h 30. Sur place, bar et restauration. .

Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr

