Informations pratiques

Valojoulx

Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx

Chemin des Etangs Valojoulx Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h-17h. Découverte de la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la boucle des étangs de Valojoulx. Sur réservation. Gratuit

À la découverte de la biodiversité des étangs de Valojoulx.

Accueillis par des techniciens de la Fédération de pêche de Dordogne, vous serez invités à découvrir la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la boucle des étangs de Valojoulx.

Un livret vous accompagnera tout au long de ce parcours de 2,3 kilomètres, sans dénivelé. Plusieurs ateliers et jeux ludiques jalonneront le chemin, pour apprendre tout en s’amusant.

Prévoir de l’eau et une tenue adaptée.

Sur réservation. .

Chemin des Etangs Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@pechedordogne.fr

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English : Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx

10 a.m.–5 p.m. Discover the rich natural heritage—including amphibians, birds, and reed beds—along the Valojoulx Ponds loop trail. By reservation only. Free

L’événement Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx Valojoulx a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère