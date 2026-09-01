Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx Valojoulx
samedi 19 septembre 2026 · Valojoulx
Informations pratiques
Valojoulx
Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx
Chemin des Etangs Valojoulx Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
10h-17h. Découverte de la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la boucle des étangs de Valojoulx. Sur réservation. Gratuit
À la découverte de la biodiversité des étangs de Valojoulx.
Accueillis par des techniciens de la Fédération de pêche de Dordogne, vous serez invités à découvrir la richesse du patrimoine environnemental, entre batraciens, oiseaux et roselières, le long de la boucle des étangs de Valojoulx.
Un livret vous accompagnera tout au long de ce parcours de 2,3 kilomètres, sans dénivelé. Plusieurs ateliers et jeux ludiques jalonneront le chemin, pour apprendre tout en s’amusant.
Prévoir de l’eau et une tenue adaptée.
Sur réservation. .
Chemin des Etangs Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@pechedordogne.fr
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English : Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx
10 a.m.–5 p.m. Discover the rich natural heritage—including amphibians, birds, and reed beds—along the Valojoulx Ponds loop trail. By reservation only. Free
L’événement Journées européennes du patrimoine aux étangs de Valojoulx Valojoulx a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère