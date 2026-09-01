Informations pratiques

Paimpont

Journées européennes du patrimoine aux Forges de Paimpont – 19 & 20 septembre

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la fonderie nouvellement restaurée et plongez au cœur de son histoire et de ses savoir-faire !

Au fil d’une visite commentée, découvrez notamment sa remarquable grue de coulée en chêne, témoin du patrimoine industriel du site.

Départs toutes les heures (de 10h à 18h)

Tarif préférentiel JEP : 10 €

Réservation obligatoire .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 85 48

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine aux Forges de Paimpont – 19 & 20 septembre Paimpont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Brocéliande