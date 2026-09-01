Journées européennes du patrimoine aux Forges de Paimpont – 19 & 20 septembre Paimpont
samedi 19 septembre 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Journées européennes du patrimoine aux Forges de Paimpont – 19 & 20 septembre
Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la fonderie nouvellement restaurée et plongez au cœur de son histoire et de ses savoir-faire !
Au fil d’une visite commentée, découvrez notamment sa remarquable grue de coulée en chêne, témoin du patrimoine industriel du site.
Départs toutes les heures (de 10h à 18h)
Tarif préférentiel JEP : 10 €
Réservation obligatoire .
Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 85 48
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine aux Forges de Paimpont – 19 & 20 septembre Paimpont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Brocéliande
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