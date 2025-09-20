Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée Mesmont

Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée Mesmont samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée

3 rue de la Serrée Mesmont Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée au départ, puis libre, des jardins de la Serrée et découvrez son vallon romantique et ses jardins à la française.

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 18h

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 17h30

En 1780, Jules Rameau, physiocrate, hérite du domaine et le transforme développement de la ferme, construction d’une maison de maître, aménagement de jardins en terrasses accompagnés d’un verger et de chartreuses potagères, aménagement du vallon par l’esthétique du Sublime et planté d’une grande variété d’essences forestières et fruitières. Le physiocrate y démontre les vertus d’une bonne gestion agronomique du domaine, alliant fertilisation des terres, augmentation des productions et beauté de la nature. Vers la fin du XIXe début XXe siècle, les descendants agrémentent le vallon d’ouvrages en ciment armé en rustique, et bordent les chemins de pierres creuses. Le jardin renforce alors son caractère romantique. Au milieu du XXe siècle, le domaine agricole est morcelé et les intérieurs du château modernisés.

Autoroute de Paris-sortie Pont de Pany. Direction Prâlon, direction Mesmont.

Visites gratuites, dons possibles à l’association Rêves d’enfants malades. .

3 rue de la Serrée Mesmont 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 62 91

English : Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée

German : Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux Jardins de la Serrée Mesmont a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Ouche et Montagne