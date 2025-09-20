Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys Auriac

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des JEP, bénéficiez d’un demi-tarif sur la visite libre pour découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys aux couleurs automnales

Entrée gratuite pour les personnes qui sur ces journées déjeunent ou dinent au restaurant des jardins .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

