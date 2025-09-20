JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX MOULINS DE FAUGÈRES Faugères

Faugères Hérault

Début : 2025-09-20

2025-09-20

10h15 Balade à travers les chemins bleus oubliés accompagnée par « Les Fourmis » sur inscription.

10h à 15h Démonstration de forge avec la maréchale-ferrante Alexia Agusti.

11h à 15h Stands producteurs de vins, exposition sur les appellations et dénomination locales.

Toute la journée Visite libre du moulin, Exposition de sonnailles, Atelier ludique, Exposition photos, Jeux de piste.

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 45 73 49 82

English :

10:15 am: Stroll along the forgotten blue paths accompanied by « Les Fourmis » (registration required).

10 a.m. to 3 p.m.: Blacksmithing demonstration with blacksmith Alexia Agusti.

11 a.m. to 3 p.m.: Wine producer stalls, exhibition on local appellations and denominations.

All day: Free tour of the mill, bell exhibition, fun workshop, photo exhibition, treasure hunt.

German :

10.15 Uhr: Spaziergang durch die vergessenen blauen Wege in Begleitung von « Les Fourmis » (Ameisen), Anmeldung erforderlich.

10.00 bis 15.00 Uhr: Schmiedevorführung mit der Hufschmiedin Alexia Agusti.

11.00 bis 15.00 Uhr: Stände von Weinproduzenten, Ausstellung über lokale Bezeichnungen und Appellationen.

Den ganzen Tag über: Freie Besichtigung der Mühle, Ausstellung von Schellen, spielerisches Atelier, Fotoausstellung, Suchspiele.

Italiano :

10.15: Passeggiata lungo i sentieri blu dimenticati accompagnati da « Les Fourmis » (iscrizione obbligatoria).

dalle 10.00 alle 15.00: dimostrazione di fabbro con il fabbro Alexia Agusti.

dalle 11.00 alle 15.00: bancarelle di produttori di vino, mostra sulle denominazioni locali.

Tutto il giorno: visita libera del mulino, esposizione di campane, laboratorio ludico, mostra fotografica, caccia al tesoro.

Espanol :

10.15 h: Paseo por los senderos azules olvidados en compañía de « Les Fourmis » (inscripción obligatoria).

de 10.00 a 15.00 h: Demostración de herrería con la herrera Alexia Agusti.

de 11.00 a 15.00 h: Puestos de productores de vino, exposición sobre las denominaciones y denominaciones locales.

Todo el día: Visita libre al molino, exposición de campanas, taller lúdico, exposición fotográfica, búsqueda del tesoro.

