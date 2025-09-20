JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 20 septembre 2025.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS

Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite des expositions.

VISITE DE L’EXPOSITION « À L’INTÉRIEUR DU ROCHER » PAR LES ARTISTES EDOUARD DECAMP ET THÉOPHILE SEYRIG

Samedi à 11h

Imaginons un écho entre espace et temps en observant une roche comme le marbre, une résonance apparaît. Cette pierre est montagne, matière de sculpture, et carrière traversée de galeries. Une narration naît de l’extraction. L’industrie prélève, l’archéologie exhume, l’art détourne.

La matière devient l’histoire les formes interprétées racontent notre présent par la fiction.

Montrer ces croisements, c’est documenter, emporter, installer. Une étape où la photo saisit la trace relier un artefact à son origine, produire des empreintes du temps, exposer une roche qui capte la lumière.

En partenariat entre la Chapelle Saint- Jacques Centre d’art contemporain et le musée archéologique départemental.

Gratuit

LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER SALLE DE LA FOSSE AUX OURS

Samedi et dimanche

L’exposition présente une vision renouvelée de la collection de Lucien Vieillard don au Conseil départemental en 2019 en regard deson dernier atelier toulousain.

Gratuit .

Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 olivetains@tourismehg.com

Visit the exhibitions.

Besuchen Sie die Ausstellungen.

Visitate le mostre.

Visite las exposiciones.

