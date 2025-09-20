JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 20 septembre 2025.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS
Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite des expositions.
VISITE DE L’EXPOSITION « À L’INTÉRIEUR DU ROCHER » PAR LES ARTISTES EDOUARD DECAMP ET THÉOPHILE SEYRIG
Samedi à 11h
Imaginons un écho entre espace et temps en observant une roche comme le marbre, une résonance apparaît. Cette pierre est montagne, matière de sculpture, et carrière traversée de galeries. Une narration naît de l’extraction. L’industrie prélève, l’archéologie exhume, l’art détourne.
La matière devient l’histoire les formes interprétées racontent notre présent par la fiction.
Montrer ces croisements, c’est documenter, emporter, installer. Une étape où la photo saisit la trace relier un artefact à son origine, produire des empreintes du temps, exposer une roche qui capte la lumière.
En partenariat entre la Chapelle Saint- Jacques Centre d’art contemporain et le musée archéologique départemental.
Gratuit
LUCIEN VIEILLARD DANS SON ATELIER SALLE DE LA FOSSE AUX OURS
Samedi et dimanche
L’exposition présente une vision renouvelée de la collection de Lucien Vieillard don au Conseil départemental en 2019 en regard deson dernier atelier toulousain.
Gratuit .
Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 olivetains@tourismehg.com
English :
Visit the exhibitions.
German :
Besuchen Sie die Ausstellungen.
Italiano :
Visitate le mostre.
Espanol :
Visite las exposiciones.
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AUX OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE