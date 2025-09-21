#Journées Européennes du Patrimoine# aux phares de l’île Vierge Plouguerneau

#Journées Européennes du Patrimoine# aux phares de l’île Vierge

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Visite du grand phare de l’Ile Vierge et de l’écogîte. Dernière montée des phares 30 minutes avant la fermeture.

Exposition et boutique ouvertes.

Visites gratuites, traversée payante au départ du port de l’Aber Wrac’h, Landéda. Pour réserver votre traversée, veuillez contacter les Vedettes des Abers au 02 98 04 74 94. .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

