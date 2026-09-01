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Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques Amilly

samedi 19 septembre 2026 · Amilly

Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques Amilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Amilly

Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Des ateliers artistiques sont organisés aux Tanneries à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Cette année, les Tanneries s’inscrivent dans une dynamique à l’échelle de la ville d’Amilly : des Tanneries au Moulin Bardin, en passant par la Place de Norwalde, un parcours à travers la ville invite à porter un regard neuf sur des sites qui ont, chacun à leur manière, traversé le temps et les usages, autour des thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 

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English :

Artistic workshops are organized at the Tanneries on the occasion of the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques Amilly a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MONTARGIS

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