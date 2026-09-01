Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques Amilly
samedi 19 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Des ateliers artistiques sont organisés aux Tanneries à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Cette année, les Tanneries s’inscrivent dans une dynamique à l’échelle de la ville d’Amilly : des Tanneries au Moulin Bardin, en passant par la Place de Norwalde, un parcours à travers la ville invite à porter un regard neuf sur des sites qui ont, chacun à leur manière, traversé le temps et les usages, autour des thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50
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English :
Artistic workshops are organized at the Tanneries on the occasion of the European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux Tanneries – Ateliers artistiques Amilly a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MONTARGIS
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