Journées Européennes du Patrimoine Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon

Musée de l’Avallonnais Jean Després Impasse du Collège Jardin Jacques Schiever Avallon Yonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Samedi 20 septembre 15h à 16h

Conférence Les fouilles des places des Odebert et Vauban

Aux mois de novembre et décembre 2023 s’est déroulée une opération archéologique sur les places des Odebert et Vauban, à Avallon. Elle a permis de mettre au jour des vestiges antiques, médiévaux et modernes du centre-ville, notamment les vestiges de l’enceinte et le fossé de la ville ancienne. Dans le cadre des Journées du patrimoine, Pierre Quenton, responsable scientifique de l’opération, reviendra sur les découvertes qui ont été faites.

Dimanche 21 septembre 15h à 16h

Conférence Les comices et médailles agricoles

Aux XIXe et XXe siècles, la tradition veut que certains agriculteurs reçoivent une médaille agricole, saluant la qualité de leurs produits, de leurs pratiques ou leur performance… Le collectionneur Gérard Lecoeur vous propose de (re)découvrir ces objets emblématiques du monde agricole lors d’une conférence illustrée par sa collection privée de quelques 300 médailles.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 14h30

Visite-flash L’ancien collège d’Avallon

Saviez-vous qu’avant d’abriter un musée, le bâtiment abritait un collège ? Cette visite mettra en lumière la destination première du bâtiment du musée, par le biais d’anciennes photographies.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 16h30

Visite-atelier La villa gallo-romaine

Vous aimez l’architecture antique ? Venez découvrir les principes de base d’une villa gallo-romaine, illustrés par les collections du musée de l’Avallonnais Jean Després. Après la visite, vous pourrez expérimenter la construction d’une maquette de villa gallo-romaine à partir de Kapla. .

Musée de l’Avallonnais Jean Després Impasse du Collège Jardin Jacques Schiever Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19 museeavallonnais@ville-avallon.fr

