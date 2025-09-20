JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier

à Montpellier Montpellier Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

Sur réservation obligatoire à venir sur le site métropolitain

A Montpellier

La Faculté de Droit de Montpellier

Le Rectorat

1622, le siège de Montpellier et la citadelle

Hôtel St Côme

Cliniques Saint Charles

Une nuit à la chapelle Saint-Charles

L’église Saint-Roch

L’église Saint-Roch Adaptée aux personnes en situation de handicap psychique et cognitif

Le Domaine Bonnier de la Mosson

Des visites spéciales famille Centre historique pour les enfants avec Perette la mouette / Fête à Bonnier de la Mosson

*Des parcours en centre-ville parmi lesquels Max Rouquette, auteur occitan et médecin, Montpellier médiéval, Quartier Port Marianne et Architectures contemporaines, Hôtels particuliers, des trésors d’architecture, De la tour de la Babote au Nouveau Saint-Roch, La Comédie d’hier et d’aujourd’hui

En Métropole

L’ensemble médiéval de Pignan

Les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac

Les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac en famille livret-jeu

Histoire et trésors de Castries (Village) .

à Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

With the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office, enjoy a full program of discoveries during the 2025 European Heritage Days!

German :

Genießen Sie mit dem Fremdenverkehrsamt von Montpellier Méditerranée Métropole ein umfassendes Entdeckungsprogramm während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025!

Italiano :

Con l’Ufficio del Turismo di Montpellier Méditerranée Métropole, approfittate di un programma completo di scoperte durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025!

Espanol :

Con la Oficina de Turismo de Montpellier Méditerranée Métropole, aproveche un completo programa de descubrimientos durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

