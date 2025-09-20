Journées européennes du patrimoine – Azincourt 1415 Centre Azincourt 1415 Azincourt

Journées européennes du patrimoine – Azincourt 1415 20 et 21 septembre Centre Azincourt 1415 Pas-de-Calais

Places limitées pour l’atelier carreaux de pavement : sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine reviennent à Azincourt, autour de la thématique nationale « Patrimoine architectural ».

Découvrez le quotidien des chevaliers et soldats du Moyen Âge grâce à un campement médiéval avec des troupes de reconstitution.

Chaque jour à 15h, participez à un atelier de fabrication de carreaux de pavement : mettez la main à la pâte et apprenez à façonner vos propres carreaux, à rapporter ensuite à la maison ! Et profitez de votre journée pour visiter le centre Azincourt 1415, au tarif spécial de 2€ pour tous !

Centre Azincourt 1415 24 rue Charles VI, 62310 Azincourt Azincourt 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374630024 http://azincourt1415.com/ https://www.facebook.com/Azincourt1415 Une scénographe interactive et immersive vous fera vivre une expérience inoubliable et vous plongera en pleine guerre de Cent Ans. Vivez la bataille d’Azincourt comme si vous y étiez grâce à un film d’animation 360°, découvrez le quotidien des Hommes au XVème siècle et arpentez le champ de bataille. Un voyage dans le temps pour toute la famille ! Parking, 100% accessible aux PMR

