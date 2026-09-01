Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Animation historique « Sur les pas de Nominoë »

La Bataille Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Accueil public au Mémorial Nominoë, sur le champ de bataille de Ballon, avec évocation scénique de la victoire des Bretons contre l’empereur Franc, et animation musicale et conviviale. .

La Bataille Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 26 61 81

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Animation historique « Sur les pas de Nominoë » Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON