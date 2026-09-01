Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas four de la Fosse Piquet Bains-sur-Oust

Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas

four de la Fosse Piquet Lieu-dit La Fosse Piquet Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au four de la Fosse Piquet, venez goûter les pains et brioches à partir de 10h. Et à 12h façon pique-nique, apportez votre pizza et nous la cuirons dans le four. Bonne dégustation (n’oubliez pas vos couverts !). Organisé par les Amis du Patrimoine Bainsois. .

four de la Fosse Piquet Lieu-dit La Fosse Piquet Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 71 12

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON