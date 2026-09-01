Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas four de la Fosse Piquet Bains-sur-Oust
samedi 19 septembre 2026 · four de la Fosse Piquet · Bains-sur-Oust
Informations pratiques
Bains-sur-Oust
Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas
four de la Fosse Piquet Lieu-dit La Fosse Piquet Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au four de la Fosse Piquet, venez goûter les pains et brioches à partir de 10h. Et à 12h façon pique-nique, apportez votre pizza et nous la cuirons dans le four. Bonne dégustation (n’oubliez pas vos couverts !). Organisé par les Amis du Patrimoine Bainsois. .
four de la Fosse Piquet Lieu-dit La Fosse Piquet Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 71 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Cuisson et vente de pain, brioches et pizzas Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON
À voir aussi à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine)
- Cuisson dans le four rénové du domaine de la Fosse-Piquet, Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Bains sur Oust Bains-sur-Oust 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Bains sur Oust – Visite de la Roche du Theil Bains-sur-Oust 19 septembre 2026
- Concert « Les sauveurs des âmes », Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine – Bains-sur-Oust – Animation historique « Sur les pas de Nominoë » Bains-sur-Oust 20 septembre 2026