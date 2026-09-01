Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Journées Européennes du Patrimoine – Bains sur Oust – Visite de la Roche du Theil

La roche du theil Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Roche Du Theil est un lieu de retraites et d’accueil ouvert à tous. Il sera possible de visiter le parc, le pigeonnier et la chapelle. Ne manquez pas également l’exposition de chasubles. .

La roche du theil Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 11 46

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Bains sur Oust – Visite de la Roche du Theil Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON