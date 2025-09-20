Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum musée lapidaire Autun

Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum musée lapidaire Autun samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum

musée lapidaire 10 rue Saint-Nicolas Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez le quartier du forum antique à travers les collections du musée lapidaire, l’urbanisme antique et la visite du cardo souterrain. .

musée lapidaire 10 rue Saint-Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

English : Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum

German : Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine balade antique dans le quartier monumental d’Augustodunum Autun a été mis à jour le 2025-08-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)