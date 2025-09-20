Journées européennes du patrimoine Balade architecturale de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz Ciboure

Dans les rues Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Au cours d’une balade commentée par les guides-conférencières de l’Office de Tourisme Pays Basque, partez à la découverte du riche patrimoine architectural de Ciboure puis de Saint-Jean-de-Luz.

Sur réservation à partir du 08/09/2025 .

Dans les rues Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

