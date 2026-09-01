Informations pratiques

Asnières-sur-Nouère

Journées Européennes du Patrimoine Balade autour des arbres remarquables

Salzines Asnières-sur-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Chaque arbre possède une identité propre et dialogue avec son environnement. Certains, par leur emplacement, leur histoire ou leurs dimensions, nous interpellent plus particulièrement, individuellement ou collectivement.

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Salzines Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact@caue16.fr

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English :

Every tree has its own identity and interacts with its environment. Some, because of their location, history, or size, speak to us more deeply—whether individually or collectively.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade autour des arbres remarquables Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême