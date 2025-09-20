Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée à la découverte des arbres Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée à la découverte des arbres Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée à la découverte des arbres
Parc Raymond Vignes Entrée rond-point du marché Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Un patrimoine naturel à découvrir les arbres de nos quartiers.
.
Parc Raymond Vignes Entrée rond-point du marché Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
A natural heritage to discover: the trees in our neighborhoods.
German :
Ein Naturerbe, das es zu entdecken gilt: die Bäume in unseren Stadtvierteln.
Italiano :
Scoprite il nostro patrimonio naturale: gli alberi dei nostri quartieri.
Espanol :
Descubra nuestro patrimonio natural: los árboles de nuestros barrios.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée à la découverte des arbres Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par Royan Atlantique