Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Eglise Saint-Martin Vatteville-la-Rue

Informations pratiques

Vatteville-la-Rue

Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Balade commentée de la découverte du patrimoine vattevillais : Maison François 1er, vieux château, phare de la Neuville, chemin du Roy, ferme de l’Amirauté.

Deux départs :

– samedi 19 septembre à 10h

– dimanche 20 septembre à 10h

Rendez-vous devant l’église.

Tenue adaptée à la météo, et baskets. .

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 64 38 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme