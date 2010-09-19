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Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Eglise Saint-Martin Vatteville-la-Rue

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Vatteville-la-Rue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
2 La Rue
Ville
76940 Vatteville-la-Rue
Département
Seine-Maritime
Tarif

Vatteville-la-Rue

Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Balade commentée de la découverte du patrimoine vattevillais : Maison François 1er, vieux château, phare de la Neuville, chemin du Roy, ferme de l’Amirauté.

Deux départs :
– samedi 19 septembre à 10h
– dimanche 20 septembre à 10h
Rendez-vous devant l’église.

Tenue adaptée à la météo, et baskets.   .

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 64 38 05 

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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