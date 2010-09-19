Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Eglise Saint-Martin Vatteville-la-Rue
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Vatteville-la-Rue
Informations pratiques
Vatteville-la-Rue
Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais
Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Balade commentée de la découverte du patrimoine vattevillais : Maison François 1er, vieux château, phare de la Neuville, chemin du Roy, ferme de l’Amirauté.
Deux départs :
– samedi 19 septembre à 10h
– dimanche 20 septembre à 10h
Rendez-vous devant l’église.
Tenue adaptée à la météo, et baskets. .
Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 64 38 05
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Balade commentée à la découverte du patrimoine vattevillais Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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