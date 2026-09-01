Informations pratiques

Domloup

Journées européennes du patrimoine – Balade contée

Lavoir de la Vallée du Rimon Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider par le murmure du ruisseau et la voix de notre conteur pour une déambulation magique au cœur de la Vallée du Rimon, où l’histoire locale se mêle aux secrets d’une nature préservée. .

Lavoir de la Vallée du Rimon Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Balade contée Domloup a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON