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AGENDA · Fillé

Journées Européennes du Patrimoine – Balade Découverte à Vélo Fillé

samedi 19 septembre 2026 · Fillé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Moulin Cyprien
Ville
72210 Fillé
Département
Sarthe
Tarif

Fillé

Journées Européennes du Patrimoine – Balade Découverte à Vélo

Moulin Cyprien Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et des Journées européennes du patrimoine, la Communauté de communes du Val de Sarthe vous donne rendez-vous pour une balade découverte à vélo de 6,5 km.
Cette sortie s’inscrit dans le cadre du projet de liaison cyclable entre Fillé et Parigné-le-Pôlin.
Au programme, un parcours entre patrimoine et mobilité douce avec plusieurs visites :
Le Moulin Cyprien à Fillé.
L’église et le Parc des Naïades à Guécélard.
Le Parc du château de Montertreau à Parigné-le-Pôlin.

Pensez à prévoir votre vélo, une tenue adaptée et de quoi vous hydrater pendant le parcours. Inscription obligatoire   .

Moulin Cyprien Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 60 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate European Mobility Week and European Heritage Days, the Val de Sarthe Community of Municipalities invites you to join a 6.5-km bike tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Balade Découverte à Vélo Fillé a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Sarthe

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