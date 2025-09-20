Journées Européennes du Patrimoine Balade Découverte avec la LPO Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européeennes du Patrimoine, l’équipe de la Maison du Fier de la LPO vous proposent de participer à une sortie nature sur le thème de la gestion de l’eau !

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English : European Heritage Days Discovery walk with the LPO

As part of the European Heritage Days, the LPO Maison du Fier team invites you to take part in a nature outing on the theme of water management!

German : Europäische Tage des Kulturerbes Entdeckungsspaziergang mit der LPO

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie das Team von LPO Maison du Fier zu einem Naturausflug zum Thema Wassermanagement ein!

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il team della Maison du Fier e l’LPO vi invitano a partecipare a un’escursione naturalistica sul tema della gestione dell’acqua!

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Paseo de descubrimiento con la LPO

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el equipo de LPO Maison du Fier le invita a participar en una salida a la naturaleza sobre el tema de la gestión del agua.

