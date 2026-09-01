Journées Européennes du Patrimoine Balade des tombes remarquables Rue Président Coty Gruchet-le-Valasse
samedi 19 septembre 2026 · Rue Président Coty · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Gruchet-le-Valasse
Journées Européennes du Patrimoine Balade des tombes remarquables
Rue Président Coty Cimetière communale Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À 100 mètres de la mairie, au cœur du cimetière communal, découvrez les 14 tombes répertoriées comme remarquables de par leur architecture ou leur histoire.
Il vous suffit de scanner le QR code installé près de chaque tombe et/ou de consulter le livret guide (disponible à l’entrée de l’église ou téléchargeable ici https://www.gruchet-le-valasse.fr/wp-content/uploads/2025/08/Livret-descriptif.pdf) pour connaitre l’histoire de ces demeures éternelles. .
Rue Président Coty Cimetière communale Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 69 30
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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade des tombes remarquables
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade des tombes remarquables Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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