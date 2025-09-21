Journées européennes du Patrimoine Balade et initiation au dessin Saint-Benoît-sur-Loire
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : 4.6 – 4.6 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Au fil d’une balade, découvrez les détails architecturaux de Saint-Benoît et croquez les dans votre carnet avec les conseils des
deux artistes !
Prévoir son carnet ou achat possible au Belvédère à 4.60€.
Sur réservation obligatoire au 02 34 52 02 45. 4.6 .
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
L’événement Journées européennes du Patrimoine Balade et initiation au dessin Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE