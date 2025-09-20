Journées Européennes du Patrimoine balade historique commentée du centre-bourg La Bussière

Place de l’Église La Bussière Loiret

Début : 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20

Participez à la balade historique du centre-bourg de La Bussière samedi 20 septembre 2025 à 10h. Découvrez 800 ans de patrimoine architectural et l’histoire du passage de la Nationale 7. Rendez-vous place de l’Église, suivi d’un pot amical à la maison des associations.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine de La Bussière vous propose une balade historique au cœur du centre-bourg, le samedi 20 septembre 2025. Le départ est prévu à 10h depuis la place de l’Église. Cette visite guidée sera l’occasion de parcourir 800 ans d’histoire architecturale et de mettre en lumière l’évolution du village à travers les siècles. Vous découvrirez également l’histoire singulière du passage de la Nationale 7, véritable axe de vie et de circulation qui a marqué le territoire. Cette promenade conviviale se terminera autour d’un pot amical offert à la maison des associations, moment idéal pour prolonger les échanges et partager anecdotes et souvenirs. .

Place de l’Église La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 08 16 76

English :

Join us for a historical walk through the center of La Bussière on Saturday, September 20, 2025 at 10am. Discover 800 years of architectural heritage and the history of the passage of the Nationale 7. Meet at Place de l’Église, followed by a friendly drink at the Maison des Associations.

German :

Nehmen Sie am Samstag, dem 20. September 2025, um 10 Uhr an einem historischen Spaziergang durch den Ortskern von La Bussière teil. Entdecken Sie 800 Jahre architektonisches Erbe und die Geschichte des Verlaufs der Nationalstraße 7. Treffpunkt ist der Place de l’Eglise, gefolgt von einem Umtrunk im Maison des Associations.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata storica nel centro di La Bussière sabato 20 settembre 2025 alle 10.00. Scoprite 800 anni di patrimonio architettonico e la storia del passaggio della Nationale 7. Ritrovo in Place de l’Église, seguito da un aperitivo alla Maison des Associations.

Espanol :

Participe en un paseo histórico por el centro de La Bussière el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 10.00 h. Descubra 800 años de patrimonio arquitectónico y la historia del paso de la Nationale 7. Encuentro en la Place de l’Église, seguido de una copa amistosa en la Maison des Associations.

