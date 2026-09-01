Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine Parigny Grandparigny

Informations pratiques

Grandparigny

Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine

Parigny 6 rue des écoles Grandparigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Balade Musique et Patrimoine, c’est 3 concerts, 3 lieux différents et une belle balade. Cette année, vous pourrez découvrir :

– à la salle culturelle, le groupe ASTREE, groupe de 7 jeunes étudiants, issus de l’école des arts de Mortain

– à l’église, formation d’un trio de musiciens qui va rendre un bel hommage aux chansons et musiques irlandaises,

– au château, le groupe GANGSTAR BACK TO THE ROCK et son vélo triporteur vous embarquera dans un univers plutôt rock.

L’entrée est libre et gratuite. .

Parigny 6 rue des écoles Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 14 15 animation@grandparigny.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine Grandparigny a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts