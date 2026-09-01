Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine Parigny Grandparigny
dimanche 20 septembre 2026 · Parigny · Grandparigny
Informations pratiques
Grandparigny
Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine
Parigny 6 rue des écoles Grandparigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Balade Musique et Patrimoine, c’est 3 concerts, 3 lieux différents et une belle balade. Cette année, vous pourrez découvrir :
– à la salle culturelle, le groupe ASTREE, groupe de 7 jeunes étudiants, issus de l’école des arts de Mortain
– à l’église, formation d’un trio de musiciens qui va rendre un bel hommage aux chansons et musiques irlandaises,
– au château, le groupe GANGSTAR BACK TO THE ROCK et son vélo triporteur vous embarquera dans un univers plutôt rock.
L’entrée est libre et gratuite. .
Parigny 6 rue des écoles Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 14 15 animation@grandparigny.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Balade Musique et Patrimoine Grandparigny a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts