Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse Etang de l’Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse
dimanche 20 septembre 2026 · Etang de l'Abbaye du Valasse · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Gruchet-le-Valasse
Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse
Etang de l’Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Accompagnés d’une guide spécialiste de la flore, reconnaissez les arbres qui nous entourent et découvrez leurs vertus. Le long d’un petit étang, en forêt, le long d’une rivière, au coeur d’un parc, les aulnes, chènes, tilleuls, marronniers, églantiers nous entourent et nous apportent tant de bienfaits…
Marche douce sur chemins de terre avec arrêts très réguliers durant 1h30 max puis dégustation à base de végétal.
ATTENTION Le rendez-vous est fixé au niveau de l’étang (pas de la fontaine), donc près du rond-point du Becquet en allant vers Lillebonne.
Merci de vous inscrire auprès de la Mairie 02 35 39 69 30 / communication@gruchet.fr .
Etang de l’Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 69 30 communication@gruchet.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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