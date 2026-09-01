Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse Etang de l’Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

Informations pratiques

Gruchet-le-Valasse

Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse

Etang de l’Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accompagnés d’une guide spécialiste de la flore, reconnaissez les arbres qui nous entourent et découvrez leurs vertus. Le long d’un petit étang, en forêt, le long d’une rivière, au coeur d’un parc, les aulnes, chènes, tilleuls, marronniers, églantiers nous entourent et nous apportent tant de bienfaits…

Marche douce sur chemins de terre avec arrêts très réguliers durant 1h30 max puis dégustation à base de végétal.

ATTENTION Le rendez-vous est fixé au niveau de l’étang (pas de la fontaine), donc près du rond-point du Becquet en allant vers Lillebonne.

Merci de vous inscrire auprès de la Mairie 02 35 39 69 30 / communication@gruchet.fr .

Etang de l’Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 69 30 communication@gruchet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade nature dans le parc de l’Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme