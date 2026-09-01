UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gouville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Salle des fêtes Gouville-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gouville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Salle des fêtes Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
19 Route de Coutances
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions

Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine : balade nocturne aux lampions, venez découvrir Gouville autrement !

19h30 : mini-conférence sur l’évolution du bourg de Gouville,
20h : balade aux lampions (2,5 km),
22h30 : pot de l’amitié.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Gouville-sur-Mer.
Inscription obligatoire (lampions fournis).   .

Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 85 14 48 31  gouvillepatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gouville-sur-Mer (Manche)