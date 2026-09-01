Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Salle des fêtes Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions

Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine : balade nocturne aux lampions, venez découvrir Gouville autrement !

19h30 : mini-conférence sur l’évolution du bourg de Gouville,

20h : balade aux lampions (2,5 km),

22h30 : pot de l’amitié.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Gouville-sur-Mer.

Inscription obligatoire (lampions fournis). .

Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 85 14 48 31 gouvillepatrimoine@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme