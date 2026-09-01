Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Salle des fêtes Gouville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions
Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine : balade nocturne aux lampions, venez découvrir Gouville autrement !
19h30 : mini-conférence sur l’évolution du bourg de Gouville,
20h : balade aux lampions (2,5 km),
22h30 : pot de l’amitié.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Gouville-sur-Mer.
Inscription obligatoire (lampions fournis). .
Salle des fêtes 19 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 85 14 48 31 gouvillepatrimoine@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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