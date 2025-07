Journées Européennes du Patrimoine Balades contées « Les légendes de Gisors » Place de Blanmont Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Balades contées « Les légendes de Gisors » Place de Blanmont Gisors samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Balades contées « Les légendes de Gisors »

Place de Blanmont Château et Parc du Château de Gisors Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous conter les légendes de Gisors à

l’occasion d’une balade autour du château. Le conteur Michel Paris vous parlera du prisonnier de la tour, du souterrain de la reine Blanche, de la forêt de Bleu, du trésor des souterrains, de la tour du diable ou encore du trésor des templiers…

Départs du parc du château.

Samedi 20 septembre à 11h, 14h, 16h et 17h30

Dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 16h

Réservation conseillée Billetterie gratuite

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous conter les légendes de Gisors à

l’occasion d’une balade autour du château. Le conteur Michel Paris vous parlera du prisonnier de la tour, du souterrain de la reine Blanche, de la forêt de Bleu, du trésor des souterrains, de la tour du diable ou encore du trésor des templiers…

Départs du parc du château.

Samedi 20 septembre à 11h, 14h, 16h et 17h30

Dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 16h

Réservation conseillée Billetterie gratuite .

Place de Blanmont Château et Parc du Château de Gisors Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

English : Journées Européennes du Patrimoine Balades contées « Les légendes de Gisors »

On the occasion of the European Heritage Days, let us tell you about the legends of Gisors on a walk around the castle

on a stroll around the castle. Storyteller Michel Paris will tell you all about the prisoner in the tower, the Queen Blanche’s underground passage, the Blue Forest, the underground treasure, the Devil’s Tower and the Templar treasure?

Departures from the château grounds.

Saturday September 20: 11am, 2pm, 4pm and 5:30pm

Sunday September 21: 11am, 2pm and 4pm

Reservations recommended Free ticket office

German :

Lassen Sie sich anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Legenden von Gisors erzählen

bei einem Spaziergang rund um das Schloss. Der Geschichtenerzähler Michel Paris erzählt Ihnen vom Gefangenen im Turm, dem unterirdischen Gang der weißen Königin, dem Wald von Bleu, dem Schatz der unterirdischen Gänge, dem Teufelsturm und dem Schatz der Templer?

Abfahrt im Schlosspark.

Samstag, 20. September: um 11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr

Sonntag, 21. September: um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr

Reservierung empfohlen Kostenlose Eintrittskarten

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite le leggende di Gisors durante una passeggiata intorno al castello

a spasso per il castello. Il narratore Michel Paris vi racconterà del prigioniero nella torre, del passaggio sotterraneo della Regina Bianca, della Foresta Blu, del tesoro sotterraneo, della Torre del Diavolo e del tesoro dei Templari?

Partenze dal parco del castello.

Sabato 20 settembre: 11.00, 14.00, 16.00 e 17.30

Domenica 21 settembre: ore 11.00, 14.00 e 16.00

Prenotazione consigliata Biglietteria gratuita

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra las leyendas de Gisors en un paseo alrededor del castillo

en un paseo por el castillo. El cuentacuentos Michel Paris le hablará del prisionero de la torre, del pasadizo subterráneo de la Reina Blanca, del Bosque Azul, del tesoro subterráneo, de la Torre del Diablo y del tesoro templario..

Salidas desde el recinto del castillo.

Sábado 20 de septiembre: 11:00 h, 14:00 h, 16:00 h y 17:30 h

Domingo 21 de septiembre: 11.00 h, 14.00 h y 16.00 h

Se recomienda reservar Taquilla gratuita

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balades contées « Les légendes de Gisors » Gisors a été mis à jour le 2025-07-24 par Vexin Normand Tourisme