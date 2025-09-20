Journées européennes du Patrimoine balades fluviales commentées Briare

Quai de la Trezee Briare Loiret

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l'occasion des Journées du Patrimoine, le Fluvial Club de Briare propose des promenades fluviales gratuites et commentées les 20 et 21 septembre sur les canaux. Inscriptions et départs au port de plaisance, toutes les 30 minutes. Buvette et petite restauration sur le quai de la Trézée.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Fluvial Club de Briare vous invite à embarquer pour une découverte originale de la ville et de ses canaux. Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, profitez de promenades fluviales gratuites et commentées, au départ du port de plaisance. Une occasion unique de naviguer sur la Trézée et d'apprécier le patrimoine fluvial de Briare autrement, grâce aux bateaux prêtés par Le Pouce Do et la société Les Canalous. Les départs sont prévus toutes les 30 minutes, sur inscription obligatoire auprès de la capitainerie du port. Pour compléter ce moment convivial, une buvette installée sur le quai vous proposera crêpes, sodas, café et eau fraîche. Un rendez-vous idéal pour allier détente et découverte au fil de l'eau.

Quai de la Trezee Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire fluvialclubdebriare@hotmail.com

English:

To mark the Journées du Patrimoine, the Fluvial Club de Briare is offering free guided river trips on the canals on September 20 and 21. Registration and departure at the marina, every 30 minutes. Refreshments and snacks available on the Quai de la Trézée.

German:

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet der Fluvial Club de Briare am 20. und 21. September kostenlose und kommentierte Flussfahrten auf den Kanälen an. Anmeldungen und Abfahrten am Jachthafen, alle 30 Minuten. Getränke und kleine Speisen auf dem Quai de la Trézée.

Italiano:

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il 20 e 21 settembre il Fluvial Club de Briare propone escursioni fluviali guidate gratuite sui canali. Iscrizioni e partenze dal porto turistico ogni 30 minuti. Rinfreschi e spuntini disponibili sul Quai de la Trézée.

Espanol:

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Club Fluvial de Briare ofrece los días 20 y 21 de septiembre paseos fluviales guiados gratuitos por los canales. Inscripciones y salidas desde el puerto deportivo cada 30 minutos. Refrescos y tentempiés disponibles en el Quai de la Trézée.

