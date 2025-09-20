Journées Européennes du Patrimoine Bar-sur-Aube

Journées Européennes du Patrimoine Bar-sur-Aube samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-20

Suivez une visite guidée de l’ancien hôtel particulier des comtes de Brienne, aujourd’hui médiathèque. À cette occasion, découvrez une sélection d’ouvrages remarquables issus du fonds patrimonial Aubertin, ainsi que des documents rares conservés dans les collections de la médiathèque Albert Gabriel.

Visites guidées le Samedi 20 et le Dimanche 21 Septembre à 10h.

Gratuit. Réservation obligatoire (nombre de places limitées). .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

