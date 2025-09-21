Journées européennes du patrimoine Bateaux en bois Saint-Jean-de-Luz
Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
Naviguez à bord des bateaux traditionnels en bois restaurés par les adhérents de l’association Egurrezkoa (sur inscription au chapiteau de l’association).
Inscription le samedi 20/09 de 10h à 12h et de 14h à 17h .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
