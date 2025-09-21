Journées européennes du patrimoine Bateaux en bois Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Bateaux en bois Saint-Jean-de-Luz dimanche 21 septembre 2025.

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Naviguez à bord des bateaux traditionnels en bois restaurés par les adhérents de l’association Egurrezkoa (sur inscription au chapiteau de l’association).

Inscription le samedi 20/09 de 10h à 12h et de 14h à 17h .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

