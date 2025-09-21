Journées européennes du patrimoine Forme de Radoub Bayonne

Forme de Radoub 10 avenue de l’Adour 64600 ANGLET Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Découvrez lors de ce week-end le grand carénage de L’Hermione, ce chantier exceptionnel ouvert au public sur le port de Bayonne !

Venez célébrer le patrimoine architectural tout au long de ce week-end riche en animations!

Admirez la charpente navale de L’Hermione, un chantier d’une ingéniosité comparable à celui de Notre-Dame. Vivez l’expérience d’un combat naval du XVIIIe siècle en manipulant un canon de 12. Devenez l’espace d’un instant un gabier en manoeuvrant la maquette de la grandvoile. Accédez aux coulisses du grand carénage et observez de près la restauration de cette charpente de marine exceptionnelle . Partez à la rencontre des savoir-faire qui ont façonné la construction et la vie à bord. .

