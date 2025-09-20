Journées Européennes du Patrimoine Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère Bazouges-la-Pérouse

Place de l’Hôtel de Ville Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme propose une présentation de Bazouges-la-Pérouse, labellisée Petite Cité de Caractère®.

Anne-Michèle de l’équipe de l’Office de Tourisme vous proposera sur la place de l’hôtel de ville une courte présentation (30min) qui introduira l’histoire du village et évoquera les éléments incontournables à ne pas manquer dans le centre-bourg.

Suite à cette présentation, les visiteurs pourront poursuivre sur une visite libre du bourg en suivant le parcours d’interprétation, les invitant à découvrir les façades remarquables, entre granit et pans de bois, l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…

Deux présentations sont proposées le samedi 20 et le dimanche 21 septembre à 10h30.

Gratuit. .

Place de l’Hôtel de Ville Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 40 94

