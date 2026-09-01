Journées Européennes du Patrimoine Beaulieu-lès-Loches
samedi 19 septembre 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Journées Européennes du Patrimoine
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La lumière sublime notre patrimoine !
Venez admirer le Grand Clocher sous un nouveau jour… à la nuit tombée !
La lumière sublime notre patrimoine !
Venez admirer le Grand Clocher sous un nouveau jour… à la nuit tombée ! .
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 92 pmoncourant@beaulieulesloches.eu
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English :
Light brings out the beauty of our heritage!
Come see the Grand Clocher in a whole new light… after dark!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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