Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Journées Européennes du Patrimoine

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La lumière sublime notre patrimoine !

Venez admirer le Grand Clocher sous un nouveau jour… à la nuit tombée !

La lumière sublime notre patrimoine !

Venez admirer le Grand Clocher sous un nouveau jour… à la nuit tombée ! .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 92 pmoncourant@beaulieulesloches.eu

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English :

Light brings out the beauty of our heritage!

Come see the Grand Clocher in a whole new light… after dark!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire